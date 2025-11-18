Raziskava: Nogometne navijaške strasti z istimi možganskimi sprožilci kot fanatizem

Los Angeles, 18. novembra - Med gledanjem nogometne tekme, ko igra najljubša ekipa, so pri najbolj zagrizenih in vnetih navijačih opazili določeno raven močne možganske aktivnosti. Podobni odzivi se pojavljajo tudi v drugih primerih "fanatizma", menijo avtorji študije, objavljene v reviji Združenja radiologov Severne Amerike, RSNA, s sedežem v Oak Brooku v ZDA.