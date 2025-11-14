Luka Mesec in Asta Vrečko - dolgoletna politična sopotnika

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 14. novembra - Luka Mesec in Asta Vrečko, ki bosta Levico odslej vodila kot sokoordinatorja, sta dolgoletna politična sopotnika. Oba sta bila v svojih začetkih aktivista in člana Delavsko-punkerske univerze, pred tokratnimi volitvami pa sta ob stagniranju podpore in povezovanju z Vesno pred izzivom, kako stranko, katere ustanovna člana sta, znova pripeljati v DZ.