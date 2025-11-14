Umar: Rast gospodarske aktivnosti v okviru jesenske napovedi

Ljubljana, 14. novembra - Rast gospodarske aktivnosti v tretjem četrtletju je v okviru pričakovanj jesenske napovedi, so po objavi statističnega urada, da je BDP realno medletno zrasel za 1,7 odstotka, zapisali v Umarju. Kljub negotovim geopolitičnim razmeram in upočasnjeni rasti trgovinskih partneric aktivnost v Sloveniji ostaja visoka, so dodali na ministrstvu za finance.