Spomini na nekdanji Log pod Mangartom tudi četrt stoletja po smrtonosnem plazu ne bledijo

pripravila Rosana Rijavec

Log pod Mangartom, 14. novembra - V ponedeljek bo minilo 25 let, odkar je zemeljski plaz zasul Log pod Mangartom ter s seboj odnesel sedem življenj. Ogromna gmota zemljine in kamenja je 17. novembra 2000 sredi noči zgrmela izpod Mangartske planine in velik del vasi je v nekaj trenutkih za vedno izginil. V spomin na umrle krajane bo v soboto maša, v nedeljo pa prižig sveč.

Log pod Mangartom. Naselje Log pod Mangartom, ki ga je novembra 2000 zasul plaz. Foto: Anže Malovrh/STA

rr/np
© STA, 2025