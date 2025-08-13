Venus Williams dobila povabilo na US Open
New York, 13. avgusta - Petinštiridesetletna ameriška teniška zvezdnica Venus Williams je prejela povabilo za igranje na zadnjem turnirju za grand slam sezone, odprtem prvenstvu ZDA, so sporočili organizatorji. Nekdanja prva igralka sveta je V New Yorku dvakrat zmagala v posamični konkurenci in še dvakrat v ženskih dvojicah, obakrat s svojo dve leti mlajšo sestro Sereno.
