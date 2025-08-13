Motorist na avtocesti zapeljal na bankino in padel

Cerknica, 13. avgusta - V današnji nesreči na primorski avtocesti pri Uncu se je lažje poškodoval motorist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker motorist ni vozil po sredini voznega pasu ter je z motorjem zapeljal na bankino in pri tem padel, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.