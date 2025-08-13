Evropske borze in evro navzgor, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 13. avgusta - Delniški indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Po torkovi objavi podatkov o inflaciji v ZDA se je med vlagatelji okrepil optimizem, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) znižala obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila za več kot dolar, evro pa se je okrepil.