Papež pred srečanjem Trumpa in Putina pozval h končanju vojne v Ukrajini

Vatikan, 13. avgusta - Papež Leon XIV. je pred petkovim srečanjem predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, o končanju vojne v Ukrajini danes poudaril, da je treba doseči dogovor, s katerim se bo končal tamkajšnji konflikt. Prav tako je pozval k reševanju humanitarne krize v Gazi in izpustitvi zajetih talcev.