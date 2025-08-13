Von der Leyen, Costa in Rutte po pogovoru s Trumpom za pravičen mir v Ukrajini

Bruselj, 13. avgusta - Predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta, Ursula von der Leyen in Antonio Costa, ter generalni sekretar Nata Mark Rutte so današnje pogovore evropskih voditeljev, predsednika ZDA Donalda Trumpa in predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega označili za dobre. Prepričani so, da so zaveznice enotne v prizadevanjih za pravičen mir v Ukrajini.