Ministrstvo za delo zavrača očitke o neaktivnosti na področju romskih vprašanj

Ljubljana, 13. avgusta - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v odzivu na kritike regijske civilne iniciative JV Slovenije zapisali, da je minister Mesec dolenjsko regijo in romska naselja obiskal večkrat, z župani pa usklajeval zakonske predloge. Očitke glede izjav o romskem naselju v Prekmurju pa označujejo za preusmerjanje pozornosti.

Kot so poudarili na ministrstvu, je romska problematika že desetletja polje prelaganja odgovornosti med lokalno in državno ravnjo, ob tem pa so nanizali nekatere aktivnosti ministrstva.

"Za razliko od vseh predhodnikov je Mesec prvi minister, ki se je aktivno lotil reševanja romske problematike," so navedli. Od oktobra lani vodi neformalno vladno medresorsko koordinacijo, katere delo se po mnenju ministrstva že kaže v številnih spremembah. Glede izobraževanja se je spremenil zakon o osnovni šoli, spreminja se tudi zakon o vrtcih, v šolah in vrtcih delujejo romski pomočniki, so zapisali.

Prvega septembra začenjajo z delom večnamenski romski centri, ki so projekt ministrstva za delo, namenjeni pa bodo pomoči družinam, predvsem tistim z otroki. Na centrih za socialno delo so že lani okrepili kader za delo izključno z romsko skupnostjo s 30 novimi zaposlitvami, pri zaposlovanju so v Novem mestu in Kočevju s pomočjo zavoda za zaposlovanje vzpostavili pilotni projekt Romano Zour (Romski vzor), so navedli.

Ministrstvo sofinancira tudi javna dela v višini 95 odstotkov (pet odstotkov doda lokalna skupnost), izvaja pa se tudi socialna aktivacija za romske ženske. Veliko vsebinsko spremembo je doživel tudi zakon o financiranju občin, ki sedaj določa namensko porabo sredstev in obveznost občin, da o porabi poročajo uradu vlade za narodnosti. Državni zbor pa je tudi sprejel zakonodajne spremembe, ki uresničujejo pomemben del iz paketa tako imenovanih županskih zakonov, so našteli na ministrstvu.

Javno polemiziranje o ministrovem obisku romske skupnosti v Prekmurju, ki je primer uspešne integracije, ocenjujejo za preusmerjanje pozornosti v napačno smer. "Minister je s svojimi obiski pokazal, da v Sloveniji obstajajo pozitivne romske politike, ki temeljijo na sodelovanju vseh deležnikov na lokalni in državni ravni. Naselje Pušča je torej primer uspešne integracije romske skupnosti, ki ga lahko obiščejo vsi, ne le minister Mesec," so poudarili.

V regijski civilni iniciativi JV Slovenije so se na Mesca obrnili po njegovem obisku v romskem naselju Pušča v Prekmurju proti koncu julija. Prepričani so, da njegove izjave izražajo popolno nerazumevanje razmer v jugovzhodni Sloveniji. V iniciativi si, kot so v torek zapisali, želijo boljšega sodelovanja med večinskim prebivalstvom in Romi, od Mesca zahtevajo zagotovitev doslednega izvajanja zakonodaje na področju varnosti, socialnih prejemkov, gradenj in šolstva. Ob tem naj ministrstvo znova obravnava zakonske predloge županov jugovzhodne Slovenije, še zahtevajo.