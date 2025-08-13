Merz: Na srečanju Trumpa in Putina je treba zaščititi interese Ukrajine in Evrope

Berlin/Pariz, 13. avgusta - Nemški kancler Friedrich Merz je danes dejal, da je na srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v petek na Aljaski bistveno zaščititi temeljne evropske in ukrajinske varnostne interese. To je bilo današnje sporočilo Trumpu, je dodal po pogovoru evropskih voditeljev z ameriškim predsednikom.