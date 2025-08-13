Gorski reševalec Tomazin o nakupu helikopterjev: Ne gre za optimalen model

Ljubljana, 13. avgusta - Gorski reševalec in zdravnik letalec Iztok Tomazin meni, da izbrana helikopterja za helikoptersko nujno medicinsko pomoč proizvajalca Leonardo nista najboljša. "Ne gre za optimalen model. Model, ki je izpadel, je za naše potrebe definitivno boljši, tudi cenejši," je povedal na današnji novinarski konferenci o reševanju v gorah.

Ljubljana, Zdravniška zbornica Slovenije. Gorski reševalec Iztok Tomazin. Foto: Daniel Novakovič/STA Arhiv STA

Ljubljana, Zdravniška zbornica Slovenije.
Gorski reševalec Iztok Tomazin.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 3.431 znakov (brez presledkov) oziroma 628 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

npe/lem
© STA, 2025