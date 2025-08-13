Gorski reševalec Tomazin o nakupu helikopterjev: Ne gre za optimalen model

Ljubljana, 13. avgusta - Gorski reševalec in zdravnik letalec Iztok Tomazin meni, da izbrana helikopterja za helikoptersko nujno medicinsko pomoč proizvajalca Leonardo nista najboljša. "Ne gre za optimalen model. Model, ki je izpadel, je za naše potrebe definitivno boljši, tudi cenejši," je povedal na današnji novinarski konferenci o reševanju v gorah.