Ministrstvo nadaljuje financiranje obnov dvorca Jelšingrad in gradu Brežice

Šmarje pri Jelšah/Brežice, 13. avgusta - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je danes podpisala pogodbe o nadaljnjem financiranju obnov dvorca Jelšingrad in gradu Brežice. Prva se nanaša na obnovo historične fasade in stavbnega pohištva ter nova kulturno-turistična produkta, obnova gradu Brežice pa obsega vzdrževalna, gradbeno-obrtniška in restavratorska dela na jugozahodnem stolpu gradu.