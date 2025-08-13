Na primorski avtocesti promet stekel po odstavnem pasu

Cerknica, 13. avgusta - Na primorski avtocesti je promet pred priključkom Unec proti Kopru stekel po odstavnem pasu, še vedno pa sta zaprta prehitevalni in vozni pas, nastal je daljši zastoj. Do nesreče je prišlo zaradi padca motorista. Prepeljali so ga v Univerzitetni klinični center Ljubljana, bil pa je edini udeležen v nesreči, so za STA navedli na PU Ljubljana.