V Svobodi in Levici bodo pripombe na zakon o konoplji za osebno rabo preučili

Ljubljana, 13. avgusta - V odzivu na poziv Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni za umik predloga zakona o konoplji za osebno rabo, so predlagatelji zakona Svoboda in Levica za STA navedli, da bodo prejete strokovne pripombe preučili in utemeljene upoštevali. S predlogom zakona uresničujejo na referendumu izraženo voljo volivcev, so prepričani.