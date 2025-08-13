Belorusija bo na vojaških vajah z Rusijo vadila z raketami z jedrsko zmogljivostjo
Minsk, 13. avgusta - Belorusija je danes sporočila, da bo med vojaškimi vajami Zapad 2025, ki jih bo septembra izvajala skupaj z Rusijo v bližini svoje zahodne meje, vadila namestitev ruskih raket Orešnik, ki se jih lahko opremi z jedrskimi bojnimi glavami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
