Vreme: Jasno

Ljubljana, 13. avgusta - Ponoči in jutri zjutraj bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo večinoma jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije čez dan veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 30 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem velika toplotna obremenitev.

Obeti: V petek in soboto se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. V nedeljo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V notranjosti države se bo nekoliko osvežilo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkim vzhodnikom v višinah k nam doteka dokaj suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Večinoma jasno bo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.