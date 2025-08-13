Newyorške borze uvodoma navzgor

New York, 13. avgusta - Indeksi na newyorških borzah se tudi v uvodnem delu današnjega trgovanja krepijo. Tako sledijo trendu prejšnjega dne, ko so med vlagatelji pozitivno odmevali najnovejši podatki o inflaciji v ZDA in utrdili pričakovanja, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve septembra znižala obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA, New York. Newyorška borza, indeks Dow Jones. Foto: Xinhua/STA Arhiv Xinhua/STA

spc/jes
© STA, 2025