Primorska avtocesta zaprta zaradi padca motorista

Cerknica, 13. avgusta - Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred priključkom Unec proti Kopru. Pred priključkom nastaja zastoj, za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Logatec-Unec, poroča prometnoinformacijski center. Po podatkih Darsa je prometna nesreča nastala zaradi padca motorista.