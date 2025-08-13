Primorska avtocesta zaprta zaradi padca motorista
Cerknica, 13. avgusta - Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred priključkom Unec proti Kopru. Pred priključkom nastaja zastoj, za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Logatec-Unec, poroča prometnoinformacijski center. Po podatkih Darsa je prometna nesreča nastala zaradi padca motorista.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 170 znakov (brez presledkov) oziroma 26 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov