Evropska diplomatska prizadevanja glede Ukrajine za Rusijo nepomembna

Moskva, 13. avgusta - V Moskvi so danes evropska diplomatska prizadevanja glede Ukrajine označili kot "politično in praktično nepomembna". Tiskovni predstavnik ruskega zunanjega ministrstva Aleksej Fedejev je izrazil pričakovanje, da evropske države ne bodo poskušale ovirati petkovih pogovorov predsednika Vladimirja Putina z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom.

Japonska, Osaka. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik Donald Trump. Foto: dpa/STA Arhiv dpa/STA

