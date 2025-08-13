Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB
Ljubljana, 13. avgusta - Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB z dne 13. avgusta 2025.
---------------------------------------------------- Država Valuta Tečaj Oznaka Šifra ---------------------------------------------------- ZDA USD 840 1,1711 Japonska JPY 392 172,47 Bolgarija BGN 975 1,9558 Češka CZK 203 24,471 Danska DKK 208 7,4626 Velika Britanija GBP 826 0,86310 Madžarska HUF 348 395,65 Poljska PLN 985 4,2600 Romunija RON 946 5,0631 Švedska SEK 752 11,1575 Islandija ISK 352 143,20 Švica CHF 756 0,9409 Norveška NOK 578 11,9440 Turčija TRY 949 47,7158 Avstralija AUD 036 1,7872 Brazilija BRL 986 6,3128 Kanada CAD 124 1,6114 Kitajska CNY 156 8,4020 Hongkong HKD 344 9,1931 Indonezija IDR 360 18888,38 Izrael ILS 376 3,9699 Indija INR 356 102,4105 Južna Koreja KRW 410 1614,20 Mehika MXN 484 21,7134 Malezija MYR 458 4,9274 Nova Zelandija NZD 554 1,9569 Filipini PHP 608 66,340 Singapur SGD 702 1,4990 Tajska THB 764 37,815 Južna Afrika ZAR 710 20,5126 ----------------------------------------------------