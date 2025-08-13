Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB

Ljubljana, 13. avgusta - Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB z dne 13. avgusta 2025.

----------------------------------------------------
Država                    Valuta         Tečaj
                       Oznaka Šifra
----------------------------------------------------
ZDA                     USD    840         1,1711
Japonska                JPY    392       172,47
Bolgarija               BGN    975         1,9558
Češka                   CZK    203        24,471
Danska                  DKK    208         7,4626
Velika Britanija        GBP    826         0,86310
Madžarska               HUF    348       395,65
Poljska                 PLN    985         4,2600
Romunija                RON    946         5,0631
Švedska                 SEK    752        11,1575
Islandija               ISK    352       143,20
Švica                   CHF    756         0,9409
Norveška                NOK    578        11,9440
Turčija                 TRY    949        47,7158
Avstralija              AUD    036         1,7872
Brazilija               BRL    986         6,3128
Kanada                  CAD    124         1,6114
Kitajska                CNY    156         8,4020
Hongkong                HKD    344         9,1931
Indonezija              IDR    360     18888,38
Izrael                  ILS    376         3,9699
Indija                  INR    356       102,4105
Južna Koreja            KRW    410      1614,20
Mehika                  MXN    484        21,7134
Malezija                MYR    458         4,9274
Nova Zelandija          NZD    554         1,9569
Filipini                PHP    608        66,340
Singapur                SGD    702         1,4990
Tajska                  THB    764        37,815
Južna Afrika            ZAR    710        20,5126
----------------------------------------------------
