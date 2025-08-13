Ljubljanska borza: Indeks končal tik nad izhodiščem

Ljubljana, 13. avgusta - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je trgovalni dan končal tik nad izhodiščem. Trgovanje so zaznamovale predvsem delnice Krke. Ob enoodstotni podražitvi so z njimi sklenili za 4,5 milijona evrov poslov, med katerimi je bil tudi skoraj 549.000 evrov vreden posel v svežnju. Skupni promet je dosegel 5,9 milijona evrov.