Janša po obsodbi zaradi žaljivega tvita išče pravico tudi na ESČP

Ljubljana, 13. avgusta - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je Slovenijo pozvalo k izjasnitvi v primeru pritožbe prvaka SDS Janeza Janše v primeru obsodbe zaradi tvita, žaljivega do novinarke Eugenije Carl. Janša se je na ESČP obrnil, potem ko sta vrhovno in ustavno sodišče potrdila njegovo obsodilno sodbo. Pravnik Jurij Toplak pravi, da je izid težko napovedati.