V brodolomu čolna z migranti pri Lampedusi najmanj 20 mrtvih
Rim, 13. avgusta - V bližini italijanskega otoka Lampedusa je v brodolomu čolna z migranti danes umrlo najmanj 20 ljudi, približno toliko jih pogrešajo, je sporočil Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). Po poročanju italijanskih medijev je preživelo 61 ljudi, ki so že prispeli na Lampeduso.
