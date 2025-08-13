Diakite v Bournemouth za 35 milijonov evrov in bonuse
Bournemouth, 13. avgusta - Angleški nogometni prvoligaš Bournemouth je sporočil, da je podpisal petletno pogodbo s francoskim nogometašem Bafodejem Diakitejem, dosedanjim igralcem Lilla, pri tem pa ni izdal višine odškodnine. Angleški mediji špekulirajo, da je Bournemouth zanj plačal 35 milijonov evrov plus bonuse.
