Litva bo svoje državljane učila izdelovati in uporabljati drone
Vilnius, 13. avgusta - Litva namerava septembra zagnati nov program usposabljanja za izdelavo in upravljanje dronov, ki bo namenjen šolarjem in širši javnosti. Po navedbah litovskega obrambnega ministrstva bodo v baltski državi odprli tri nove centre za usposabljanje za te brezpilotne letalnike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
