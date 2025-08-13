Litva bo svoje državljane učila izdelovati in uporabljati drone

Vilnius, 13. avgusta - Litva namerava septembra zagnati nov program usposabljanja za izdelavo in upravljanje dronov, ki bo namenjen šolarjem in širši javnosti. Po navedbah litovskega obrambnega ministrstva bodo v baltski državi odprli tri nove centre za usposabljanje za te brezpilotne letalnike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.