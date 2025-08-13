Alja Ponikvar kljub mladosti samozavestno v Rio

Ljubljana, 13. avgusta - Prihodnji teden bo Rio de Janeiro gostil 41. svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. V konkurenci več kot 300 tekmovalk iz kar 77 držav bo Slovenijo na prvem velikem tekmovanju v novem olimpijskem ciklu do Los Angelesa 2028 zastopala komaj 16-letna Alja Ponikvar. Lanska mladinska evropska podprvakinja s kiji se prvega izziva med članicami veseli.