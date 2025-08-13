Ruska vojska naj bi zavzela dve vasi na vzhodu Ukrajine

Moskva/Kijev/Pariz, 13. avgusta - Ruska vojska je danes sporočila, da je zavzela dve vasi blizu mesta Dobropilja v vzhodni regiji Doneck, na strateško pomembnem območju, kjer je v zadnjih dneh po poročanjih napredovala in prebila ukrajinsko obrambno črto. Ruske sile naj bi sicer v torek glede na podatke dosegle največji napredek v 24 urah na ukrajinskem ozemlju v več kot letu dni.

Ukrajina, Doneck. Vojna v Ukrajini. Ruske oborožene sile. Foto: Xinhua/STA Arhiv Xinhua/STA

Foto: Xinhua/STA
Arhiv Xinhua/STA

