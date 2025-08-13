Šefic v Litiji o odstranjevanju objektov in iskanju nadomestnih zemljišč

Litija, 13. avgusta - Državni sekretar ter vodja službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je danes obiskal občino Litija, kjer se je srečal z lastniki stanovanjskih objektov, določenih za odstranitev po ujmah. Župan Franci Rokavec mu je s sodelavci predstavil prve predloge v zvezi z iskanjem nadomestnih zemljišč.