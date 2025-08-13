Furs do zdaj rešil 61 odstotkov ugovorov na informativni izračun dohodnine
Ljubljana, 13. avgusta - Finančna uprava RS (Furs) je z osebno vročitvijo odpremila 17.921 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor na informativni izračun dohodnine. To je malenkost več kot 61 odstotkov vseh vloženih ugovorov. V tem prvem svežnju je skupaj za 12,6 milijona evrov vračil in skoraj 2,9 milijona evrov doplačil.
