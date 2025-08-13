Tias Pajić Tajnšek zmagovalec natečaja Vešče oblikuj novo knjigo o Veščecu
Ljubljana, 13. avgusta - Tias Pajić Tajnšek je zmagovalec natečaja Mladinske knjige Vešče oblikuj novo knjigo o Veščecu, ki je bil namenjen oblikovanju naslovnice za novo delo iz sage o Veščecu Andrzeja Sapkowskega Na razpotju krokarjev. Strokovno tričlansko komisijo je 18-letnik navdušil z dovršeno izbiro barv, kompozicije in likovne tehnike.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.162 znakov (brez presledkov) oziroma 403 besede.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov