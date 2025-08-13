Tias Pajić Tajnšek zmagovalec natečaja Vešče oblikuj novo knjigo o Veščecu

Ljubljana, 13. avgusta - Tias Pajić Tajnšek je zmagovalec natečaja Mladinske knjige Vešče oblikuj novo knjigo o Veščecu, ki je bil namenjen oblikovanju naslovnice za novo delo iz sage o Veščecu Andrzeja Sapkowskega Na razpotju krokarjev. Strokovno tričlansko komisijo je 18-letnik navdušil z dovršeno izbiro barv, kompozicije in likovne tehnike.