Del Evrope še vedno v primežu požarov

Pariz, 13. avgusta - V Grčiji, Španiji in na Portugalskem se danes še vedno bojujejo z obsežnimi požari, medtem ko so se razmere v Franciji in Italiji izboljšale. Požare, ki so v Španiji, Črni gori in Albaniji zahtevali po eno smrtno žrtev, podžiga dolgotrajen vročinski val v kombinaciji s sušo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.