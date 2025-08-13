Pregled - Slovenija do 15. ure

LJUBLJANA - Prvak SDS Janez Janša je na Evropsko sodišče za človekove pravice julija 2024 vložil pritožbo v primeru obsodbe zaradi tvita, žaljivega do novinarke Eugenije Carl, potem ko sta vrhovno in ustavno sodišče potrdila njegovo obsodilno sodbo. Kot izhaja iz objave na spletni strani evropskega sodišča s prejšnjega tedna, pa je to 16. julija pozvalo tako Janšo kot Slovenijo oziroma državno odvetništvo, naj se izrečeta o tem, ali je bila Janši kršena pravica do svobode govora.

LJUBLJANA - Število nesreč v gorah se je v zadnjih petih letih povečalo za 28 odstotkov. Letos so gorski reševalci opravili 410 intervencij, 44 več kot v enakem obdobju lani, od tega 170 helikopterskih reševanj. Gorski reševalci zato ponovno pozivajo k previdnosti, ustrezni pripravi za pot v gore, preverjanju vremenske napovedi in uporabi ustrezne opreme.

LJUBLJANA - Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so zaskrbljeni zaradi širjenja bolezni modrikastega jezika med živalmi po Sloveniji. Za rejce so pripravili niz predlogov za biovarnostno ukrepanje, med katerimi je tudi cepljenje. K bolj odločnemu ukrepanju ter pripravi programa celovitih ukrepov pa pozivajo tudi odločevalce na strani države. V NSi so kritični do ministrstva in uprave za varno hrano, ki da sta zatajila in rejce pustila na cedilu. Državo so med drugim pozvali, naj rejcem poravna stroške preventivnega cepljenja pa tudi škodo, ki jo bodo utrpeli zaradi bolezni.

LJUBLJANA - Sanacija po nedeljskem iztirjenju vagonov tovornega vlaka v Borovnici bo po pojasnilih Slovenskih železnic zahtevna in bo trajala do jeseni. Že v četrtek naj bi sicer po tirih vzpostavili potniški promet. Škoda po nesreči, katere vzrok še ni znan, bo po njihovih ocenah presegla milijon evrov.

LJUBLJANA - Predlog zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je pred dnevi v DZ vložil poslanec Svobode Miha Lamut, bi bil z manjšimi popravki in črtanjem člena, ki omogoča zamik uvedbe sistema po letu 2026, sprejemljiv tudi za proizvajalce pijač, so sporočili iz Združenja industrije pijač pri GZS - Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij.

LJUBLJANA - V javni razpravi je predlog novele zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki dodatno strokovno pomoč, za katero je potrebna odločba o usmeritvi, oži na pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, njen obseg pa krči. Za učno pomoč pa ne bi bila več potrebna odločba o usmeritvi, izvajala bi se v okviru razširjenega programa OŠ.

LJUBLJANA - Veljati sta začela zakon o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj ter novela stanovanjskega zakona. Slednja se bo začela uporabljati 1. decembra, za spremembe pri neprofitni najemnini sta potrebna še dva pravilnika. 100 milijonov evrov za gradnjo je bilo letos že zagotovljenih, nova shema naj bi zaživela v letu 2026.

BRUSELJ - Odhajajoči izraelski veleposlanik v Bruslju Haim Regev je bil v intervjuju za spletni portal Politico oster do kritikov Izraela v Sloveniji, na Irskem, Nizozemskem in v Španiji, ki opozarjajo na pravice Palestincev v Gazi. Med drugim je menil, da Slovenija ne bi smela poučevati Izraela o človekovih pravicah, demokraciji ali vladavini prava.

LJUBLJANA - Evropska mreža varuhov otrokovih pravic (ENOC) je v izjavi, ki se ji je pridružil Varuh človekovih pravic, opozorila na nevzdržne razmere za otroke v Gazi ter izrazila globoko zaskrbljenost zaradi vse hujših kršitev njihovih pravic. Pozvala je k njihovi takojšnji zaščiti in doslednemu spoštovanju mednarodnega prava.

LJUBLJANA - Višje sodišče je potrdilo kazen sedmih let zapora za Majo Nosan, ki je junija lani v Kočevju v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti do smrti zabodla partnerja. Na sodbo se je pritožil njen zagovornik Matevž Tratar zaradi pravne kvalifikacije kaznivega dejanja in višine kazni. Sodba je pravnomočna.

KOPER - Vrhovno sodišče je po poročanju Primorskih novic zavrnilo revizije nekdanjih nadzornikov Luke Koper, ki jih je sodišče v Kopru obsodilo na plačilo 16 milijonov evrov odškodnine, ker so leta 2008 prižgali zeleno luč škodljivemu poslu s slovaškim holdingom TTI. Tako je obveljala pravnomočna sodba koprskih sodnikov.

PTUJ - Med 18. in 23. avgustom bo Ptuj gostil 29. festival Dnevi poezije in vina v organizaciji založbe Beletrina. Najstarejše slovensko mesto in okoliške kraje bodo znova preplavile poezija iz vsega sveta, žlahtna kapljica in glasba. Letošnja častna gosta bosta pesnica iz Nikaragve Gioconda Belli in makedonski pesnik Nikola Madžirov.

KRANJ - Z nastopom največje slovenske tango zasedbe Rojotango Orchestra se bo drevi ob 20.30 na Pungertu v Kranju začel 22. Jazz Kamp Kranj. Do 23. avgusta bo mesto odzvanjalo v jazzovski improvizaciji in gostilo vrhunske jazz ter pop glasbenike iz Slovenije in tujine, so sporočili organizatorji.

LJUBLJANA - Umrla je prevajalka Vlasta Pacheiner Klander, nekdanja sodelavka literarnega inštituta ZRC SAZU in oddelka za primerjalno jezikoslovje in orientalistiko Filozofske fakultete v Ljubljani ter prejemnica Sovretove nagrade. Kot je razvidno iz objave na spletni strani inštituta, je umrla 4. avgusta, dan pred svojim 93. rojstnim dnevom.