Trump verjame, da si evropski voditelji želijo dogovor glede Ukrajine

Washington, 13. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump je pred današnjimi virtualnimi pogovori o Ukrajini evropske voditelje označil za "odlične ljudi" in izrazil prepričanje, da si želijo sklenitve dogovora o končanju vojne v Ukrajini. Današnji pogovori bodo potekali pred petkovim srečanjem Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o Ukrajini.

ZDA, Washington. Ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Xinhua/STA Arhiv Xinhua/STA

ZDA, Washington.
Ameriški predsednik Donald Trump.
Foto: Xinhua/STA
Arhiv Xinhua/STA

sg/rpe
© STA, 2025