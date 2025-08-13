Trump verjame, da si evropski voditelji želijo dogovor glede Ukrajine

Washington, 13. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump je pred današnjimi virtualnimi pogovori o Ukrajini evropske voditelje označil za "odlične ljudi" in izrazil prepričanje, da si želijo sklenitve dogovora o končanju vojne v Ukrajini. Današnji pogovori bodo potekali pred petkovim srečanjem Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o Ukrajini.