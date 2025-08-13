Uefa je kaznovala Partizan s prazno vzhodno tribuno in 90.000 evri

Nyon, 13. avgusta - Disciplinska komisija Evropske nogometne unije (Uefa) je kaznovala beograjski Partizan s prazno vzhodno tribuno na naslednji tekmi, na kateri bodo "črno-beli" gostovali v Evropi, in skupno 90.000 evri zaradi incidentov prejšnji teden na tekmi proti Hibernianu v kvalifikacijah za konferenčno ligo, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbija, Beograd. Navijači Partizana. Foto: Tanjug/STA Arhiv Tanjug/STA

Srbija, Beograd.
Navijači Partizana.
Foto: Tanjug/STA
Arhiv Tanjug/STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 568 znakov (brez presledkov) oziroma 109 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

jz/jz
© STA, 2025