V Franciji po invaziji meduz znova zagnali jedrski reaktor
Lille, 13. avgusta - V francoski jedrski elektrarni Gravelines so danes znova zagnali enega od štirih reaktorjev, ki so jih morali v začetku tedna zapreti zaradi invazije meduz. Te so namreč zamašile črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so meduze ovirale delovanje kakšne jedrske elektrarne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
