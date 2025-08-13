Musk in Altman v odmevnem besednem spopadu

San Francisco, 13. avgusta - Lastnik podjetja s področja umetne inteligence xAI Elon Musk je tehnološko podjetje Apple obtožil, da v okviru svoje aplikacije App Store neupravičeno favorizira klepetalnega robota ChatGPT družbe OpenAI, ob tem pa ameriškemu velikanu zagrozil s tožbo. Sledil je besedni dvoboj z lastnikom OpenAI Samom Altmanom, ki Musku očita manipuliranje.