Musk in Altman v odmevnem besednem spopadu

San Francisco, 13. avgusta - Lastnik podjetja s področja umetne inteligence xAI Elon Musk je tehnološko podjetje Apple obtožil, da v okviru svoje aplikacije App Store neupravičeno favorizira klepetalnega robota ChatGPT družbe OpenAI, ob tem pa ameriškemu velikanu zagrozil s tožbo. Sledil je besedni dvoboj z lastnikom OpenAI Samom Altmanom, ki Musku očita manipuliranje.

Nemčija, Brandenburg. Izvršni direktor Tesle Elon Musk. Foto: dpa/STA Arhiv STA

Nemčija, Brandenburg.
Izvršni direktor Tesle Elon Musk.
Foto: dpa/STA
Arhiv STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.434 znakov (brez presledkov) oziroma 280 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

mrn/zc
© STA, 2025