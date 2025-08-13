Na Ptuju prihodnji konec tedna 18. Rimske igre

Ptuj, 13. avgusta - Ptuj se bo prihodnji konec tedna že 18. doslej za tri dni spremenil v rimski Poetovio, kjer bodo skupine z več kot 800 udeleženci iz Slovenije in tujine predstavljale življenje in običaje iz obdobja pred 2000 leti, ko je bil kraj veliko trgovsko in obrtno središče. Mesto bodo napolnili gladiatorji, legionarji, senatorji in drugi starodavni liki.