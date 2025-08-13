Prometna napoved do 18. avgusta

Ljubljana, 13. avgusta - Ta konec tedna je pričakovati večjo gostoto prometa. Med tednom je potrebno računati tudi na večje število tovornih vozil, posebno pred in po prazniku, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi del zaprt uvoz Ljubljana, Industrijska cona Moste iz smeri Letališke proti Novim Jaršam.

Od četrtka, 14. avgusta do 31. avgusta bodo zaprti vsi štirje kraki priključka Ljubljana Šentvid, v času zapore se bo večkrat spreminjala tudi prometna ureditev na Celovški cesti v Ljubljani. Vožnja brez vinjete, bo dovoljena med priključkoma Ljubljana Brod in Ljubljana Šiška (Celovška cesta) po gorenjski avtocesti A2 in ljubljanski severni obvoznici H3 Zadobrova - Koseze (samo iz smeri A2 v smeri H3).

Do 18. avgusta bo na odseku Drnovo-Brežice zaprt odstavni pas, zaradi del na optičnem omrežju.

Zaprta sta izvoz in uvoz Novo mesto zahod proti Obrežju. Obvoz je preko priključka Novo mesto vzhod (predvidoma do 24. septembra). Obvezna je najava izrednih prevozov dežurni službi v ACB Novo mesto, DARS d.d..

V nočeh do petka (11./12. - 14./15. avgust), bo zaradi čiščenja votlih robnikov zaprt vozni pas med 19. in 5. uro, na odseku Trojane-Blagovica proti Ljubljani. Največja širina izrednega prevoza je 4 metre.

Na odseku Slovenska Bistrica in Fram bo predvidoma do 20. septembra proti Mariboru, promet potekal po dveh zoženih prometnih pasovih. Širina prometnih pasov bo 5,75 metrov. Pred začetkom izrednega prevoza je potrebno preveriti prevoznost odseka na ACB Slovenske Konjice, DARS d.d..

Med MMP Šentilj in priključkom Šentilj jug so načrtovana dela do 17. septembra.

Do konca septembra bo promet skozi delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami urejen po enem prometnem pasu v vsako smer. Hkrati je zaprt tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Na odseku Divača - Črni Kal promet poteka po dveh zoženih pasovih, predvidoma do 30. avgusta. Možni so izredni prevozi širine do 5 metrov.

Predvidoma do 28. avgusta bo zaprt uvoz Luka Koper proti Ljubljani, zaradi izvedbe del v sklopu izgradnje Srminske vpadnice. Obvoz bo po vzporedni državni cesti.

Do četrtka, 14. avgusta bo na odseku Dragučova-Lenart premična zapora odstavnega in voznega pasu zaradi obrezovanja vegetacije.

Dnevno je zaprt sredinski pas na odsekih Lendava-Pince, na razcepu Dolga vas, Vučja vas-Sveti Jurij, Sveti Jurij-Cerkvenjak proti Mariboru, od 7. do 14. ure.

V nedeljo, 17. avgusta so načrtovana dela med razcepom Dolga vas in Pince, med 7. in 19. uro.

Od 17. avgusta od 22. ure bo zaprt odsek H4 med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici. Promet proti Razdrtemu bo potekal po drugi polovici hitre ceste.

Obvoz za lokalni promet za smer Nova Gorica bo urejen preko semaforiziranega priključka Razdrto na regionalno cesto R2-444/0344 Razdrto - Manče - Vipava (prepovedan bo promet za tovorna vozila mase nad 3,5 ton - razen za lokalni promet).

Tranzitni promet za smer Italija (Udine/Videm) bo voden preko MP Fernetiči. Popolna zapora bo ostala predvidoma do 25. septembra 2025.