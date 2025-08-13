V Krim prihaja 21-letna Danka Johansen

Ljubljana, 13. avgusta - Krim Mercator bo v novi sezoni močnejši za še eno obetavno rokometašico, iz Ludwigsburga se v Ljubljano seli 21-letna levičarka Anne With Johansen iz Danske, so sporočili iz ljubljanskih serijskih državnih prvakov. Desna zunanja igralka je v dresu mlajših selekcij danske reprezentance osvajala medalje na največjih mednarodnih tekmovanjih.

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 704 znake (brez presledkov) oziroma 133 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

jz/jz
© STA, 2025