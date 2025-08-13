Na KGZS resno zaskrbljeni zaradi širjenja bolezni modrikastega jezika

Ljubljana, 13. avgusta - Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so resno zaskrbljeni zaradi širjenja bolezni modrikastega jezika med živalmi po Sloveniji. Za rejce so pripravili niz predlogov za biovarnostno ukrepanje, med katerimi je tudi cepljenje. K bolj odločnemu ukrepanju ter pripravi programa celovitih ukrepov pa pozivajo tudi odločevalce na strani države.