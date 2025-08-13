Jesen za sodstvo obarvana tudi s kadrovskimi zadevami

pripravila Vanja Tekavec

Ljubljana, 13. avgusta - Poslance predvidoma jeseni čaka odločanje o paketu nove sodniške zakonodaje, bo pa jesen za sodstvo obarvana tudi s kadrovskimi zadevami. Septembra se bodo vrhovni sodniki izrekali o kandidatih za novega predsednika vrhovnega sodišča, Sodni svet pa čaka tudi odločanje glede razrešitve predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika.

Ljubljana. Sodniki. Foto: Tamino Petelinšek/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Sodniki.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 4.366 znakov (brez presledkov) oziroma 734 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

vte/moz
© STA, 2025