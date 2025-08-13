pripravila Vanja Tekavec

Ljubljana, 13. avgusta - Poslance predvidoma jeseni čaka odločanje o paketu nove sodniške zakonodaje, bo pa jesen za sodstvo obarvana tudi s kadrovskimi zadevami. Septembra se bodo vrhovni sodniki izrekali o kandidatih za novega predsednika vrhovnega sodišča, Sodni svet pa čaka tudi odločanje glede razrešitve predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika.