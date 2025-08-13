Sanacija po iztirjenju vagonov v Borovnici bo trajala do jeseni

Ljubljana, 13. avgusta - Sanacija po nedeljskem iztirjenju vagonov tovornega vlaka v Borovnici bo po pojasnilih Slovenskih železnic zahtevna in bo trajala do jeseni. Že v četrtek naj bi sicer po tirih vzpostavili potniški promet. Škoda po nesreči, katere vzrok še ni znan, bo po njihovih ocenah presegla milijon evrov.