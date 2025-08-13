Varuh človekovih pravic del mednarodnega poziva za zaščito otrok v Gazi
Ljubljana, 13. avgusta - Evropska mreža varuhov otrokovih pravic (ENOC) je v izjavi, ki se ji je pridružil Varuh človekovih pravic, opozorila na nevzdržne razmere za otroke v Gazi ter izrazila globoko zaskrbljenost zaradi vse hujših kršitev njihovih pravic. Pozvala je k njihovi takojšnji zaščiti in doslednemu spoštovanju mednarodnega prava.
