V novogoriški občini prenavljajo glasbeno šolo in športne objekte

Nova Gorica, 13. avgusta - V Novi Gorici prenavljajo še neobnovljeni stari del glasbene šole. Novosti so deležne tudi druge šole v novogoriški občini, precej denarja pa so namenili tudi izgradnji otroških igrišč in urejanju različnih športnih objektov. Vsa dela se ne bodo zaključila pred začetkom novega šolskega leta, vendar z njimi hitijo, so navedli na občini.