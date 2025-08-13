Hekerji iz italijanskih hotelov ukradli podatke na desettisoče gostov

Rim, 13. avgusta - Skupina hekerjev je iz hotelov v Italiji ukradla podatke več deset tisoč turistov, ki jih sedaj prodaja na temnem spletu. Podatke iz osebnih dokumentov, ki jih gostje predložijo ob prijavi v hotel, so pridobili v hotelih višjega cenovnega razreda, med drugim v Trstu, Benetkah, Milanu, otoku Capri in na španski Mallorci, je sporočila policija.