Estonija izgnala ruskega diplomata
Tallinn, 13. avgusta - Estonija je danes uslužbenca ruskega veleposlaništva v Tallinnu zaradi vmešavanja v njene notranje zadeve razglasila za nezaželeno osebo in ga izgnala iz države. Po besedah zunanjega ministra Margusa Tsahkne je bil diplomat "neposredno in aktivno vpleten v spodkopavanje estonskega ustavnega reda in pravnega sistema".
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 724 znakov (brez presledkov) oziroma 129 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov