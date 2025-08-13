Estonija izgnala ruskega diplomata

Tallinn, 13. avgusta - Estonija je danes uslužbenca ruskega veleposlaništva v Tallinnu zaradi vmešavanja v njene notranje zadeve razglasila za nezaželeno osebo in ga izgnala iz države. Po besedah zunanjega ministra Margusa Tsahkne je bil diplomat "neposredno in aktivno vpleten v spodkopavanje estonskega ustavnega reda in pravnega sistema".