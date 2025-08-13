Zaradi spora z občino na Blejski Dobravi ukinili vstopno točko za sotesko Vintgar

Blejska Dobrava, 13. avgusta - Podjetje Soteska Vintgar je zaradi spora z jeseniško občino ukinilo vstopno točko za sotesko na Blejski Dobravi. Tako je fizični nakup vstopnic za sotesko, za ogled katere je sicer priporočljiv predhodni spletni nakup, mogoč le na blejski avtobusni postaji in na centralnem parkirišču pri Lipu Bled, s katerih je organiziran tudi prevoz do soteske.