Pregled - svet do 12. ure

JERUZALEM - Izrael Palestincev v Gazi ne bo izgnal, jim bo pa omogočil, da enklavo zapustijo, je v torek v intervjuju za izraelsko televizijsko postajo i24NEWS dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Njegova izjava prihaja po tem, ko je izraelski varnostni kabinet v petek podprl načrt o širitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza.

TEL AVIV - Izraelska vojska je danes sporočila, da je odobrila nov načrt za prihajajočo vojaško ofenzivo v Gazi. Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir je "odobril glavni okvir operativnega načrta vojske v Gazi", je zapisano v izjavi, ki pa ne navaja, kdaj naj bi ofenziva potekala. Izjava prihaja le nekaj dni po tem, ko je izraelski varnostni kabinet v petek potrdil načrt za popolno vojaško okupacijo mesta Gaza.

GAZA - V izraelskem bombardiranju mesta Gaza v palestinski enklavi je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, so v torek sporočile palestinske zdravstvene oblasti. V zadnjih 24 urah je bilo na območjih za razdeljevanje pomoči v Gazi ubitih 31 ljudi, zaradi lakote podhranjenosti pa jih je umrlo še pet.

WASHINGTON - Dan po tem, ko je predsednik ZDA Donald Trump v ameriško prestolnico napotil nacionalno gardo in zvezno policijo, so se njeni pripadniki v torek zvečer že pojavili na ulicah Washingtona. V središču mesta in turističnih območjih okoli ameriške prestolnice je že bilo opaziti oklepna vozila. V Washington naj bi bilo napotenih 800 pripadnikov nacionalne garde in 500 zveznih policistov.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo današnje pogovore z evropskimi voditelji, ki jih je sklical nemški kancler Friedrich Merz, opravil iz Berlina. Pred tem je danes ponovno posvaril pred ruskim zavajanjem. Po njegovih besedah namreč ni znakov, da se Moskva pripravlja na končanje vojne.

PJONGJANG/MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta se pred petkovim vrhom med Putinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v torek pogovarjala po telefonu. Kot poročajo severnokorejski državni mediji, sta se dogovorila za okrepitev sodelovanja.

WASHINGTON - Ameriški State Department je v torek objavil poročilo o človekovih pravicah po svetu, ki pa je letos močno okleščeno. Čeprav je bilo večinoma napisano še v času prejšnje vlade, je pečat novih oblasti razviden iz kritik na račun Brazilije in Južne Afrike, pa tudi Francije, Nemčije in Združenega kraljestva.

SEUL - V Južni Koreji so v torek pozno zvečer aretirali in priprli soprogo zaprtega nekdanjega predsednika države Yoon Suk-yeola. Nekdanja prva dama Kim Keon-hee je med drugim osumljena manipulacije z delnicami in podkupovanja. Sodišče je zanjo izdalo priporni nalog, ker obstaja nevarnost, da bi uničila dokaze. Prvič v zgodovini Južne Koreje sta za zapahi tako nekdanji predsednik kot njegova soproga.

BRASILIA - Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v torek napovedal sveženj ukrepov za pomoč podjetjem, ki jih bodo prizadele ameriške carine, v višini 5,5 milijarde dolarjev (4,7 milijarde evrov). Brazilija razmišlja tudi o uvedbi vzajemnih carin. ZDA so namreč pred tednom dni uvedle 50-odstotne carine na uvoz brazilskega blaga.

PEKING - Potem ko je EU minuli mesec sprožila sankcije za dve kitajski banki, je Kitajska danes uvedla protiukrepe za dve evropski banki, in sicer UAB Urbo Bankas in AB Mano Bankas. Kitajskim pravnim in fizičnim osebam je tako zdaj prepovedano opravljati transakcije ali sodelovati s tema dvema bankama.

SAN FRANCISCO - Tehnološko zagonsko podjetje Perplexity AI je spletnemu velikanu Google za njegov priljubljeni iskalnik Chrome ponudil 34,5 milijarde dolarjev (29,4 milijarde evrov). Google bi bil lahko namreč v prihodnje prisiljen prodati to svojo enoto. Znesek, ki ga je v prevzemni nameri navedel Perplexity, je sicer dvakrat višji od njegove tržne vrednosti, ki je bila ob nedavni dokapitalizaciji ocenjena na 18 milijard dolarjev.

PODGORICA/TIRANA/ATENE - Več držav na Balkanu se te dni spopada z obsežnimi gozdnimi požari. V Albaniji so v torek zahtevali eno življenje, v Grčiji pa so razmere najbolj kritične na Peloponezu in Zakintosu, kjer so oblasti odredile evakuacijo več tisoč ljudi iz enega od mest. V Črni gori so požari po navedbah pristojnih služb pod nadzorom.

TAIPEI - Tajvan je danes dosegel tajfun Podul. Otok vzhodno od Kitajske so zajeli močni vetrovi in obilno deževje. Evakuirali so več kot 5500 ljudi, odpovedali pa so številne letalske, železniške in trajektne povezave.