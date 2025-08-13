Predlog zakona o kavcijskem sistemu za proizvajalce pijač pogojno sprejemljiv

Ljubljana, 13. avgusta - Predlog zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je pred dnevi v DZ vložil poslanec Svobode Miha Lamut, bi bil z manjšimi popravki in črtanjem člena, ki omogoča zamik uvedbe sistema po letu 2026, sprejemljiv tudi za proizvajalce pijač, poudarjajo v Združenju industrije pijač pri GZS - Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij.